Prématurés : un combat pour la vie

La naissance d'un enfant, c'est l'un des moments les plus émouvants d'une vie. C'est aussi parfois l'un des plus délicats… En France, il naît chaque année plus de 50 000 enfants prématurés, soit 7 % des naissances. A chaque fois c'est un combat incertain pour la vie. La naissance de ces bébés fragiles dont la vie ne tient qu'à un fil, le chemin difficile de leurs familles, l'engagement inconditionnel du personnel hospitalier, les heures de doute, de peur et aussi les instants de grâce, de bonheur et de joie. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint Germain est l'un des rares hôpitaux en France à avoir développé une unité mère enfant, spécialisé dans la prise en charge de prématurés. Chaque jour s'y déroulent toutes les grandes étapes de la prématurité : le suivi des grossesses à risque, les accouchements, les réanimations et la sortie de la maternité… Un documentaire rare qui raconte au quotidien l'histoire de ces enfants et parents pas tout à fait comme les autres, et le dévouement de ceux qui se battent pour qu'ils puissent vivre.