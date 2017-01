The Slap

Connie est toujours obnubilée par son histoire avec Hector. Richie lui fait comprendre qu’il est au courant et tente de la persuader de tout arrêter. Il lui explique également qu’il a des photos du barbecue et de la gifle. Connie lui demande de tout effacer craignant de voir apparaître des photos compromettantes. A la maison, l’ambiance n’est pas non plus au beau fixe. Connie est en conflit perpétuel avec Tony, son beau-père et Vivian, sa mère ; d’abord pour un incident mineur provoqué par Connie dans la copropriété, ensuite à propos de son propre père, un homme qu’elle n’a que très peu connu et qui est mort alors qu’elle était toute petite. Le mystère plane toujours autour de lui. Connie en veut à sa mère de l’avoir séparé de lui. Connie et Richie font du baby-sitting pour Rosie et Gary. Ce dernier les invite au vernissage de sa nouvelle exposition. Connie apprend que Hector y sera et saute sur l’occasion pour le revoir, malgré les protestations de Richie. Au vernissage, Hector lui fait comprendre qu’il ne pourra jamais rien se passer entre eux et qu’il ne l’aime pas. Connie est désemparée. Elle tente d’oublier son chagrin en se jetant dans les bras de Richie, mais ce dernier refuse. C’est alors que Tony lui remet une lettre provenant d’un certain Malcolm, l’invitant à venir le voir. Malcolm lui explique que son père et lui entretenait une relation, mais que ce dernier l’a quitté pour Vivian après avoir appris qu’elle était enceinte. Malcolm lui confie les dernières affaires de son père qu’il avait gardées. Cette rencontre permet à Connie de guérir certaines blessures du passé. Malgré tous les efforts du juge, Rosie et Harry restent campés sur leurs positions. Aucun des deux n’est disposé à trouver un compromis. Le procès semble inévitable. A la demande des avocats de Harry, Hugo doit être soumis à un examen psychologique. Rosie est bouleversée. Face à son désarroi, Connie décide de lui dire que Richie a en sa possession des photos du barbecue et de la fameuse gifle