La liste du père Noël

Krissy Kringle est une jeune femme dynamique qui rêve de réussir dans la publicité et d’épouser son petit ami, Lance. Seule ombre au tableau : elle porte le même nom que le Père Noël qui, selon la légende, s’appelle aussi Kris Kringle. Ce patronyme lui vaut de nombreuses plaisanteries et moqueries et, surtout, le terrible désagrément d’être inondée de courriers d’enfants, à l’approche du mois de décembre. Un jour, elle découvre au milieu de centaines de lettres, un étrange livre aux pouvoirs magiques qui pourrait bien être le vrai livre du Père Noël dans lequel sont notées toutes les bonnes et les mauvaises actions de chacun d’entre nous. Krissy saura-t-elle en faire bon usage ?