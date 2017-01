Charlie : 1 an après ils racontent  

L'année 2015 restera longtemps gravée dans la mémoire des français et du monde entier. Le 13 novembre 2015, Paris a été touchée en plein cœur par six attentats simultanés ayant fait 130 morts, et plus de 350 blessés.C'est au tout début de l'année 2015 que la France a plongé dans l'horreur, avec une première vague d'attentats sanglants. Les 7, 8 et 9 janvier, 17 Français ont été assassinés parce qu'ils étaient journalistes, policiers, ou juifs. Un an après, ce documentaire retrace, heure par heure, ces 3 jours durant lesquels les français ont assisté en direct, et parfois en première ligne, à une fusillade meurtrière, un double assassinat, une cavale de trois jours, une double prise d'otage ainsi qu'un spectaculaire double assaut des forces de police.TMC donne la parole aux témoins : policiers, médecins, journalistes et ceux, anonymes, qui ont croisé la route de ces tueurs, déterminés à plonger la France dans le chaos.