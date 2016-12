INEDIT - Mardi 27 décembre à 20h55 sur TMC, découvrez le château de Versailles comme vous ne l'avez jamais vu  

Avec plus de 7 millions de visiteurs par an, le château de Versailles dispute le titre de monument le plus visité de France, avec le Louvre et la Tour Eiffel. À l’approche de l’été, au château, c’est l’effervescence : tout doit être prêt pour accueillir le flot de touristes attendu pendant la haute-saison.Chaque jour, pendant des semaines, jardiniers, fontainiers, décorateurs, régisseurs et bien d’autres encore s’activent pour redonner son lustre au château, un peu engourdi après l’hiver. Une véritable armée de 1000 personnes !Le château s’impose également par sa démesure : ici, tout est précieux, tout est immense. Plus de 60 000 m2 répartis en 2300 pièces, 67 escaliers, 350 cheminées, 2000 fenêtres… mais également les 787 hectares d’espaces verts, avec ses fontaines datant de Louis XIV, ses jardins, sa ferme...Dès le mois de mai, Versailles reprend vie au rythme des spectacles majestueux et des feux d’artifices spectaculaires, jusqu’au désormais célèbre bal de Kamel Ouali, une fête délirante en costume d’époque qui rassemble chaque année des milliers de convives et qui marque le coup d’envoi de la saison estivale. Rendez-vous mardi 27 décembre à 20h55 sur TMC.