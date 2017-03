Prématurés : un combat pour la vie  

Chaque année, plus de 50 000 enfants naissent prématurément, c'est-à-dire avant huit mois et demi de grossesse. Pour ces nouveau-nés et leur famille commence un long combat pour la vie. Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), dans les Yvelines, a développé une unité « Femme-mère-enfant », spécialisée dans la prise en charge de prématurés. Les médecins et le personnel soignant y suivent les grossesses à risques et font le maximum pour sauver des nourrissons dont la vie ne tient qu'à un fil.