Les Edelweiss - Bienvenue aux Edelweiss  

Pitch : Depuis qu'elle est en instance de divorce, Anne-Sophie cherche un moyen de calmer sa mère qui veut absolument la remettre avec son mari. En désespoir de cause, pendant leurs vacances aux sports d'hiver, elle demande à un moniteur de ski de se faire passer pour son nouveau fiancé. Résumé : Pour les 35 ans de mariage de ses parents, Anne-Sophie et son fils partent en Savoie aux sports d'hiver. Anne-Sophie, 35 ans, est en instance de divorce depuis plusieurs mois. Mais sa mère n'accepte pas que sa fille se retrouve célibataire : elle essaie par tous les moyens de la convaincre d'annuler le divorce. A tel point que, pour mettre fin aux intrusions de sa mère, Anne-Sophie a fini par s'inventer un fiancé imaginaire... Etait-ce une bonne idée ? Dès le premier soir, Anne-Sophie voit débarquer Philippe, son mari, que sa mère a invité, et qui est décidé à la reconquérir. Pour échapper à la pression collective, Anne-Sophie demande à un moniteur de ski de se faire passer pour son fiancé...