Inédit - Dans "Presque parfaites", Arié Elmaleh aide Cécile Rebboah à rentrer dans un jean !  

Mercredi 4 janvier à 20h55 sur HD1, retrouvez Arié Elmaleh et Cécile Rebboah dans une série à hurler de rire : "Presque Parfaites". Dans cette épisode, Noémie tente désespérément de rentrer dans un jean... Même avec de l'aide, c'est pas gagné ! Toujours avec panache et humour, ces femmes "presque parfaites" nous dévoilent plusieurs facettes de leur personnalité. Amour, enfants et routine, absolument rien est épargné et ce, pour notre plus grand bonheur. Regardez ! Rendez-vous dès mercredi 4 janvier 20h55 sur HD1.