Inédit - Dans "Presque parfaites", les femmes prouvent qu'elles ont des ressources !  

Découvrez un extrait inédit de la nouvelle fiction diffusée sur HD1 "Presque parfaites". Dans L'épisode "Le manteau", Virginie Hocq, alias Angèle, vient rendre visite à son amie Carole. Mais est-ce que tout cela ne serait qu'une supercherie ? Toujours avec panache et humour, ces femmes "presque parfaites" nous dévoilent plusieurs facettes de leur personnalité. Amour, enfants et routine, absolument rien est épargné et ce, pour notre plus grand bonheur. Regardez ! Rendez-vous dès mercredi 4 janvier 20h55 sur HD1.