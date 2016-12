Inédit - Dans "Presque parfaites", le poids c'est tabou dans un couple !  

Dans Presque parfaites, la nouvelle série hilarante d'HD1, Virginie Hocq et Alexandre Brasser campent un couple hors du commun ! Ils décident de faire un régime draconien suite à un dessin de leur fils les représentant gros comme des montgolfières… Mais le poids reste quand même tabou au sein du couple ! Toujours avec panache et humour, ces femmes "presque parfaites" nous dévoilent plusieurs facettes de leur personnalité. Amour, enfants et routine, absolument rien est épargné et ce, pour notre plus grand bonheur. Regardez ! Rendez-vous dès mercredi 4 janvier 20h55 sur HD1.