Nathalie a trente ans, un fils de dix ans, Léo, un compte bancaire à découvert et une vie qui ressemble à une course d’obstacle. Entre un nouveau boulot, un fils dont elle s’occupe seule depuis sa naissance, un loyer parisien qui s’emballe et qu’elle a du mal à assumer, Nathalie n’a guère le temps de souffler ! Dans la liste des ennuis qui viennent compliquer la vie de Nathalie, il faut rajouter son propriétaire, voisin de palier, Monsieur Martin (« le monsieur d’en face », comme dit Léo),