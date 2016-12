Julie Lescaut - Arrêt de travail  

Alors que Julie et ses hommes procèdent à une arrestation musclée en flag, Kaplan, blessé dans la bagarre est sauvé par une belle inconnue. Sarah commence son stage dans une usine... Et c'est là que les ennuis commencent. Une des salariées se sui cide à la pause de midi et le lendemain, le contremaître qui l'a poussé à bout est retrouvé mort dans son parking. Vengeance des ouvrières ou autre mobile ? Enquête difficile pour Julie, qui n'a pas à intervenir dans le conflit qui gronde, mais qui se trouve, malgré elle, partie prenante.