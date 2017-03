Julie Lescaut - Cougar  

Elizabeth de Salles, superbe femme mannequin de 50 ans travaillant pour les plus grandes marques, est retrouvée poignardée dans son car-loges en pleine séance de photos. Enquêtant sur le crime, Julie Lescaut et son équipe découvrent que Liz était une "cougar", c'est à dire une femme d'âge mur entretenant des relations intimes avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Or, le lendemain, c'est le corps de Béatrice Lesueur, une amie de Liz, elle aussi "cougar", que l'on retrouve dans les toilettes d'une boite de nuit. Et le surlendemain, c'est au tour d'Anna, une autre proche de Liz d'être poignardée, même si elle a la chance d'en réchapper… Si Julie pense d'abord que ces femmes ont eu affaire à un maniaque au profil de tueur en série, elle comprend vite que c'est plutôt un élément de leur passé commun qui explique ces assassinats. Mais qu'ont-elles pu faire qui leur vaille d'être ainsi exécutées une par une ?...