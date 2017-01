Julie Lescaut - Défendre jusqu'au bout  

Julie et son équipe enquêtent sur la mort d’un avocat, maître Morin, dans le cabinet duquel Sarah venait d’être recrutée.Très vite, il apparaît que Morin, marié et père de deux enfants, préférait secrètement la compagnie des hommes et qu’après une longue liaison clandestine avec l’un de ses clients il avait recours depuis peu aux services de prostitués.Julie identifie l’un d’entre d’eux, Stéphane, inscrit sur un site Internet “spécialisé” … mais Stéphane, qui travaille aussi comme go-go dancer dans un cabaret, a un alibi. Julie apprend aussi que Morin avait des “problèmes” avec Thibault, son fils de 19 ans, qui, consommateur de cannabis, semble présenter des troubles psychiatriques importants : est-ce là la clé de l’énigme ? Parallèlement à l’enquête, Sarah reprend le flambeau de son patron décédé et se retrouve à défendre Valérie, la jeune femme d’un truand ayant tué un flic. Les deux femmes vont sympathiser et Valérie, en prison, au parloir, se confiera à Sarah … des confidences