Julie Lescaut - Fragiles  

Une station-service est attaquée en pleine nuit, et l’étudiant qui tenait la caisse est tué. Le braqueur a pris la fuite, mais n’a pas hésité à menacer une jeune fille qui a tout vu. Pour Julie, il faut la retrouver avant le braqueur, rapidement identifié comme étant Kevin Valon, un jeune délinquant récemment sorti de prison. Par ailleurs les policiers découvrent que l’arme utilisée par Kevin est une ancienne arme de la police, et que ce n’est pas la seule. Ainsi une cinquantaine d’armes similaires devant être remisées ont échappé à la destruction, et se retrouvent dans la nature. Il faut à tout prix mettre la main dessus avant qu’il n’y ait d’autres dégâts. Entre-temps Julie et son équipe identifient et retrouvent Roxane, la jeune fille témoin, alors qu’elle allait se faire enlever par deux anciens complices de Kevin. Elle est mise sous protection policière tant que Kevin n’est pas arrêté. Mais Roxane leur file entre les doigts, alors que Julie découvre ce qui s’est réellement passé à la station-service. Ce n’est pas Kevin qui a commis le braquage, mais Roxane ! Elle l’a fait pour impressionner son amoureux, David Farda, un délinquant dangereux et plus âgé qu’elle. Or David et Roxane ont déjà un nouveau coup en vue et Julie va devoir agir au plus vite pour éviter un nouveau bain de sang.