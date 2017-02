Julie Lescaut - Immunité diplomatique  

Julie est confrontée à une affaire inédite. Elle doit résoudre le meurtre d’un journaliste, et toutes les pistes mènent de près ou de loin à Angel Cordoba, l’ambassadeur du Belize. Problème : l’enquête va très rapidement se trouver bloquée par les règles de l’immunité diplomatique. Julie trouve cependant les moyens de les contourner, et découvre que ce meurtre cache une affaire plus ancienne impliquant l’ambassadeur en personne, et la disparition à Paris d’un opposant politique du Belize.