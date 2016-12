Julie Lescaut - L'affaire Darzac  

Une journaliste est assassinée au Grand-Hotel des Clairières alors qu'au même moment s'ouvrent, quelques étages plus bas, les Assises Régionales, réunissant tout le Gotha de la région. Julie démarre son enquête et apprend que la journaliste avait un amamnt occasionnel qui n'est autre que Darzac, le patron direct de Julie. Celui-ci ne nie pas cette liaison qu'il qualifie de "petite avanture sans landemain". Mais d'autres témoignages viennent infirmer cette version. En fait d' "amant occa sionnel", Julie découvre que Darzac et la journaliste se fréquentaient depuis deux ans. Et qu'ils auraient eu l'après-midi du meurtre, une violente dispute à propos de leur futu mariage...