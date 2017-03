Julie Lescaut - L'aveu  

Un an après avoir procédé à l'arrestation mouvementée du jeune Kevin Berjot qui a assassiné une vieille femme qu'il cambriolait, Julie Lescaut est convoquée comme témoin au procès du jeune homme. Alors que cette convocation la perturbe sans que ses collègues flics ne comprennent pourquoi, Julie apprend que Sarah travaille en tant qu'avocate à la défense de l'accusé. Mais lors du témoignage de Julie à la barre, tous comprennent qu’elle a vécu un épisode très traumatisant lors des quelques minutes passées seule avec Kevin…. Et pourtant, Kevin est-il réellement coupable de tout ce dont on l’accuse…