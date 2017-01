Julie Lescaut - La mort de Jeanne  

Jeanne, la petite amie de N'Guma, s'est suicidée dans un hôtel. Bien que choqué, N'Guma n'est pas si surpris, il la savait fragile. N'Guma décide de s'occuper de Florent le fils de Jeanne. Cependant, les résultats de l'autopsie font apparaître qu'ell e ne s'est pas suicidée, mais qu'elle a été battue et est morte d'une hémorragie interne. N'Guma décide d'enquêter. Julie lui interdit. Julie et Kaplan commencent l'enquête sur la mort de Jeanne, tandis que N'Guma essaye de trouver sa place sur les a utres enquêtes du commissariat. Très vite, des incohérences dans le comportement de N'Guma inquiètent Julie et Kaplan. N'Guma de son côté, découvre que Jeanne, dont il était en fait séparé, l'aimait bien plus qu'il ne le pensait. N'Guma est troublé, d'autant que Florent, le fils de Jeanne ne veut nplus le voir. N'Guma se confie à Kaplan : il était l'amant de Claire, la directrice de l'internat où étudie Florent. Personne n'est au courant...