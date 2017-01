Julie Lescaut - Prédateurs  

Un homme s’introduit sans bruit dans un très bel appartement. Il porte des gants de plastique. Il commence à entasser dans un sac les bibelots qui ont le plus de valeur et se dirige vers la chambre à coucher… Il avance comme s’il connaissait les lieux. Et se dirige vers une chambre dans laquelle une jeune femme dort seule. La main gantée se pose brutalement sur la bouche de la jeune femme. Elle a un soubresaut terrible, ses yeux s’écarquillent. L’inconnu lui murmure à l’oreille : « Tu cries, tu bouges, tu meurs. » Pour Julie, un fil rouge lie ce viol à plusieurs autres commis par un même « pointeur » spécialisée dans les femmes seules, brunes, belles et riches. Au chapitre de la vie privée, Sarah, la fille de Julie, soumet à sa mère un nouveau dilemme professionnel, et l’ami et ancien collègue de Julie, Motta, vient lui demander conseil : son ex-femme est sous l’emprise de la drogue et aux prises avec son dealer. Que doit-il faire ? Julie tente de les aider, malgré les pressions qui s’accumulent sur elle. Pourquoi ce violeur en série a-t-il tué deux jours plus tôt Emma, une jeune masseuse blonde et pas particulièrement friquée ? Mais est-ce vraiment lui le meurtrier ? Pourquoi Laure Durieu, brune, belle et riche, et qui occupe l’appartement dans lequel on a trouvé la morte, refuse de répondre aux questions des flics, alors qu’elle est mise hors de cause ? Qui ment, qui manipule ? Qui sont les Prédateurs ?