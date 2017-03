Julie Lescaut - Le secret de Julie  

En réunion avec ses hommes, JULIE termine sa journée de travail. Le téléphone sonne. C'est SARAH qui annonce que le père de JULIE vient dîner à la maison. Ce que SARAH et BABOU ne savent pas, c'est que JULIE ne l'a pas revu depuis plus de 20 ans. Ce qu'elles ne savent pas non plus, c'est que MARC VERNET (le père de JULIE) est parti alors que JULIE était encore gamine et qu'il a eu depuis une 2ème fille, MARIE, la demi-soeur de JULIE. Ce que ni JULIE ni ses filles ne savent, c'est que cette jeune femme, MARIE, se trouve aujourd'hui en prison pour meurtre... Un meurtre dont -d'après son père et son avocat- elle serait totalement innocente. C'est pour l'aider à le prouver que MARC vient voir sa fille aînée... Alors que JULIE renoue -non sans u ne certaine apréhension- une relation avec ce père qui l'a abandonnée, puis avec une soeur qu'elle ne connaît pas, un couple de restaurateurs des Clairières qui se faisait racketter, est retrouvé sauvagement assassiné