Julie Lescaut - Soupcon d'euthanasie  

Souffrant d'un cancer incurable, Hugo Ravanelle, 17 ans, est découvert mort dans sa chambre d'hôpital. Malgré leur immense tristesse, Marc et Nathalie, ses parents, qui se trouvent être des amis de Julie, ressentent cependant un certain soulagement : la médecine ne pouvant plus rien pour leur fils, ils ne supportaient plus sa déchéance et les intolérables douleurs qu'il devait endurer. Mais une curieuse lettre anonyme vient soudain semer le trouble dans les esprits. En quelques mots, uncorbeaul aisse entendre à Marc et Nathalie que le décès d'Hugo n'est pas dû à une cause naturelle... Une autopsie est aussitôt effectuée et cell-ci est formelle : le jeune homme est décédé de l'injection d'un coktail lytique, une drogue utiliséedans les cas d 'euthanasie !...