Julie Lescaut - Volontaires  

Une jeune fille court dans la nuit, pieds nus, désespérée… On la retrouve morte au petit matin. Un SDF est arrêté, bientôt relâché… Et l’autopsie confirme son innocence : Laure n’a pas été agressée, mais empoisonnée. Empoisonnée ? Ce n’est plus un meurtre de hasard, c’est un assassinat, forcément prémédité. Qui pouvait en vouloir autant à cette étudiante vétérinaire obsédée par ses examens ? Julie et ses trois flics cherchent à percer les secrets de cette jeune fille trop tranquille. Amour, vengeance, intérêt, rien ne semble coller. Mais que faisait Laure quand elle s’absentait mystérieusement deux à trois fois par semaine et quel est ce secret qu’elle partageait avec Alexandre, trublion créateur de squats, traqué par des vigiles et repéré par les RG ? Et d’où tirait-elle l’argent pour payer sa part de loyer ? Alors que Julie investit le milieu étudiant, sa fille Sarah, jeune avocate, lui fait part d’un gros problème. Son amie d’enfance Sophie est venue la voir pour lui demander conseil. Son mari se montre de plus en plus violent avec elle, elle a peur, mais ce mari travaille à la DPJ, à quelques pas de Julie, dans le groupe de son ancien adjoint Motta… En pleine enquête de Julie, grosses complications internes. Les flics découvrent que Laure prêtait son corps pour des tests pharmaceutiques… Et si c’était là que résidait le mystère ? Dans des tests pratiqués à la va-vite, sans véritable contrôle, par des cliniques associées à des labos peu scrupuleux ? En creusant, ils vont s’apercevoir que Laure n’est sans doute pas la première victime, et que pour éviter qu’il y en ait d’autres il va falloir stopper cette machine infernale qui ne connaît qu’une loi : le profit.