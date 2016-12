Episode 12 Saison 01 - Une dette à payer  

Luke, le fils de Constantine a une dette envers le cartel Nogalès. Constantine fait appel à Trapani pour faire jouer ses relations et prévenir le cartel qu'il est prêt à rembourser ce que son fils leur doit. En échange, Grace s'occupe de soigner Chloé, la femme de Trapani. Mais, celui ci, annonce à Constantine que les Nogalès ont mis un contrat sur Luke et qu'un tueur l'a déjà pris en chasse. De son côté Stavos, apprend qu'en réalité Trapani a menti à Constantine et qu'il n'a même pas contacté le cartel pour demander une trêve. Ignorant la trahison, Constantine élimine le tueur des Nogalès, mais ces derniers ripostent en abattant ses hommes et ils viennent directement abattre Constantine et Daniella devant chez Grace.