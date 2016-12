Episode 13 Saison 01 - A la vie, à la mort  

Suite à la fusillade devant chez Grace, Constantine et Daniella arrivent tous deux dans un état grave à l'hôpital. Constantine est sauvé par le docteur White mais la mère de Grace meurt peu de temps après l'opération. Constantine découvre que Trapani l'a trahi et il envoie Grace et Luke trouver un accord avec le cartel Nogalès. Pensant que tout est fini et que la paix va régner, elle tombe de haut en découvrant qu'une fois de plus, Constantine s'est servi d'elle.