Sections de recherche : Les premières minutes de la saison 11 dévoilées

La rentrée sur TF1 s’annonce pleine de surprises. La série Sections de recherches vous avait manqué ? Ça tombe bien, les nouveaux épisodes de la saison 11 seront diffusés dès le 5 janvier prochain dès 20h55 sur TF1 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Un retour qui tombe à pic puisque l’épisode final de la saison 10 avait été particulièrement explosif et incendiaire. Depuis la diffusion de cet épisode au mois de mars dernier, les fans attendent avec impatience d’avoir des nouvelles de leurs personnages préférés.



Après l’enlèvement d’Elliot, la gendarmerie détruite, la balle reçue par Sara en pleine poitrine… l’équipe panse ses plaies. Elliot fait des cauchemars et ne dort plus. Lucas est démuni. Sara est au plus mal, mais s’entraîne jusqu’à l’épuisement. Et c’est lors d’une course en montagne qu’elle découvre une femme tuée par balle, un enfant autiste à ses côtés. La SR se plonge alors dans une enquête au cœur d’un centre de traitement aux pratiques douteuses. Les enfants sont-ils en danger ? Découvrez les premières minutes de la nouvelle saison 11 de Section de recherches, dès le jeudi 5 janvier à 20h55 sur TF1.

10 ans d'enquêtes pour la série