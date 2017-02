Qui est Sophie Walle (Marine Sainsily), le nouveau lieutenant ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour HD1 |

Qui est Sophie Walle, le nouveau lieutenant qui intègre l'équipe de Lucas ? Belle, grande et élancée, la jeune femme a fait sa première apparition hier soir dans Section de recherches, et elle devrait faire tourner la tête de l'ensemble de la brigade... Marine Sainsily de son vrai nom, est une comédienne et mannequin bien connue des Français. En 2014, les téléspectateurs la découvre dans le film La crème de la crème de Kim Chapiron dans lequel elle interprète le rôle d'Eulalie, une étudiante en école de commerce. Depuis hier, les quelques 6 millions de téléspectateurs ont fait connaissance avec cette actrice aux yeux de chat et ils sont déjà conquis. "Sophie dans Section de recherches, elle est trop belle", écrit un internaute sur Twitter...

Sophie Walle, une intégration difficile...

Peu présent dans l'épisode inédit "Manipulations" diffusé hier soir sur TF1, le pehaut enrsonnage de Sophie Walle va devenir plus récurrent dans les semaines à venir. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Franck Sémonin (Lucas Auriol) a évoqué le personnage de l'actrice, qui va connaître des hauts, mais aussi des bas. "Cette saison, c'est Marine Sainsily qui arrive dans l'épisode pour interpréter Sophie Walle, la petite nouvelle. Qui, au départ au moins, aura un petit côté boulet", affirme-t-il. Comment se passera l'intégration de la nouvelle recrue ? Arrivera-t-elle à se faire accepter parmi son équipe ? Réponse jeudi 2 mars à 20h55 sur TF1 !





REPLAY - Section de Recherches 7x711"Manipulations"