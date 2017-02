Tour de contrôle de l’aéroport de Cannes. Un jet privé envoie des messages de détresse. L’appareil incontrôlable apparaît au loin. Il manque de s’écraser contre la tour avant de se poser en urgence sur le tarmac. A son bord deux corps sans vie, lacérés à l’arme blanche, un pilote entre la vie et la mort et une seule survivante, indemne : Leslie ! Rendez-vous jeudi 9 février sur TF1 et MYTF1.