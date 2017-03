Section de recherches - Saison 10 Episode 10 - L'absente  

Deux familles voisines, deux garçons âgés de dix-huit ans, Noé et Gabriel, qui ne se quittent pas. Aujourd’hui, on célèbre Noé, qui vient de gagner une régate, pendant que Gaby boit en solitaire. Sa mère, Juliette, a disparu depuis trois mois. Il n’a aucune nouvelle. Mais au cours de la fête, on découvre le corps de Juliette dans le congélateur du cellier. Le nœud de l’histoire est forcément entre ces deux familles amies…