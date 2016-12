Suburgatory - Tout pour Carmen  

Après avoir avouer ,à george,son amour pour Carmen, Noah est décidé à faire sa vie avec elle.Mais George fait tout son possible lui faire oublier Carmen et l'empêcher de quitter Jill. Seulement Tessa,qui cherche des références valorisante pour l'université,devient stagiaire de Jill qui est maintenant "un auteur publié",et ainsi découvre le monstre qu'est réellement Jill Werner. Elle va convaincre George de laisser Noah vivre son amour avec Carmen.Noah annonce finalement à Jill qu'il la quitte et va retrouver Carmen.Seul petit bémol:Carmen n'est pas amoureuse de Noah. Dalia propose à M. Wolfe de lui changer les idées, après sa rupture avec le chef Alan et lui apprend comment lui faire regretter de l'avoir trompé.