Suburgatory - Le grand départ  

Marty, une connaissance de George et de Noah au country club, décède. George se retrouve avec la responsabilité de trouver un endroit pour ses cendres.Mais il découvre que Marty n'avait aucun ami proche,ni de famille et lui même en sachant très peu sur Marty,ne sait pas quoi faire de l'urne.La seule chose qu'il savait, était que Marty,qui n'avait jamais quitté Chatswin de sa vie,comptait faire un voyage l'an prochain.Aussi George va décidé de déposer les cendres juste à la sortie de Chatswin. Ryan avoue à Tessa qu'il a passé trois jours en entretien avec les recruteurs sportifs des universités.Elle prend alors conscience que leur couple sera séparé à la fin du lycée et tente d'envisager sa vie sans Ryan.Mais ni l'un ni l'autre ne peut se résoudre à cette séparation.