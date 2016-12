Suburgatory - L'homme de décembre  

Jenna, la fille de Noah, rend visite à son père. Dalia devient étrange, elle est d'une gentillesse extrême avec Tessa. Pour le découvrir, Lisa crée une identité fictive sur Facebook et espionne Dalia. Tessa pose la question directement à Dalia, et elle lui explique qu'elle est jalouse parce que Jenna était son amie et qu'elle ne lui a plus parlé du jour au lendemain. Tessa en parle également à Jenna. Celle-ci lui apprend que Dalia et Jenna ont eu une liaison qui a mal tourné. Pendant ce temps, George accepte de participer au calendrier des papas de Chatswin. pour cela il doit être prêt à poser dénudé. Il apprend qu'il est difficile d'être sélectionné pour les mois les plus exposés, décembre et juillet. George se met à faire du sport et à surveiller son alimentation, ce qui agace Dallas. Mais les efforts de George sont payants : sa photo est sélectionnée pour le mois de décembre. Lisa s'introduit chez Dalia et découvre dans un tiroir de nombreuses photos de Dalia et George, soigneusement annotées. Dalia arrive et fait comprendre à Lisa qu'elle ne doit parler à personne de ce qu'elle a vu.