Suburgatory - Mange, prie, mange  

C'est l'anniversaire de George. Dalia offre un week end en amoureux pour George et Dallas. Dallas lui offre une guitare électrique rouge en forme de flèche, et Tessa lui offre un plan que George a dessiné à ses débuts. George est très ému par le plan, mais oublie la guitare dans le restaurant. Dallas est très vexée. Elle refuse de lui répondre au téléphone. George ne sait pas comment se faire pardonner. Dallas, bouleversée, pense que George accorde plus d'importance à son passé qu'à elle. Elle cherche conseil auprès de Jill, qui lui conseille de trouver le bonheur en mangeant des pâtes et en ne s'occupant que d'elle. Tessa est jugée prude et barbante par Dalia. Elle accepte de se rendre à une fête qu'organise Dalia pour lui prouver le contraire. Noah découvre que Carmen a une liaison avec le psychothérapeute de Noah, le docteur Bob. George chante une chanson de RnB à Dallas avec sa nouvelle guitare électrique pour la reconquérir.