Suburgatory - Tessa l'Experte  

Forte du succès de son histoire avec Ryan, Tessa est devenue conseillère en affaires de coeur de toutes les filles de son lycée. En l'absence de Ryan, soit disant en match à l'extérieur, elle a tout le temps de s'occuper de la relation entre Mr Wolfe et le Chef Alan. En effet, Alan est en formation avec un ancien amant, et Mr Wolfe est très jaloux. Lisa et Tessa mènent l'enquête sur la fidélité d'Alan. Pendant ce temps, Dallas et Noah décident de régler leurs comptes par équipes junior de base ball interposées. Dallas ne connaissant rien au base-ball, elle décide d'appeler George à la rescousse, et lui confie l'entraînement de son équipe. Emportée par son enthousiasme, Dallas pousse son équipe à la faute, qui se fait disqualifier. Aidé par Tessa, Mr Wolfe découvre l'infidélité de son amant. Lisa et Tessa le réconfortent. Lisa révèle à Lisa que Ryan n'est pas en match à l'extérieur.