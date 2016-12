Suburgatory - Thérapie par le luxe  

Les mères de Chatswin demande à George d'intervenir pour aider Noah,qui vit dans l'hôtel avec Opus, à la suite de son divorce avec Jill,à reprendre une vie normale et à être un père responsable. George propose donc à Noah et à Opus d'habiter chez lui quelques temps.Mais Noah est invivable. Tessa aide Fred à être plus branché afin d'obtenir un nouvel emploi. F Dallas veut obliger Dalia à se débarrasser de certaines de ses vieilles affaires, pour vaincre sa tendance à l'accumulation.