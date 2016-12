Suburgatory - Avec ou sans toit  

George et Dallas cherchent à acheté une maison pour eux deux.Mais Tessa refuse de vivre sous le même toit que Dalia et décide d'aller habiter chez sa grand mère. Seulement Helen ne pouvant pas l'héberger,il se retrouve sans domicile et s'installe dans les toilettes du lycée. Puis finalement elle s'installe à Chatswin avec sa mère Alex. Sheila organise le bal de la pureté père-fille,convaincue que Lisa pourra en être la reine car elle la croit encore vierge.Mais Lisa lui annonce qu'elle a couché avec Malik. Steven revient de singapour pour régler ses comptes avec george auquel il reproche de vouloir prendre sa place de père.auprès de Dalia. George achète à Dallas la maison qu'elle voulait.Mais cette dernière refuse le cadeau et rompt avec George lui reprochant de ne pas vraiment être amoureux d'elle.