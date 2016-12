Suburgatory - Toutes griffes dehors  

Après la rupture de Tessa et de Ryan, Dalia use de son influence auprès des filles du lycée pour tourmenter Tessa. George n'ose pas parler à Tessa du fait qu'il a vendu leur maison sans la prévenir. Alors Dallas lui propose de le faire à sa place. Mais Dallas renonce. Un dîner au restaurant lui révèle que Tessa est folle de rage après Dalia, sans se douter du comportement de sa fille. Tessa imagine les solutions les plus violentes pour se débarrasser de Dalia, n'hésitant pas à envisager le meurtre. Noah, lui veut se venger du docteur Bob. Il lui propose de lui offrir un détartrage. Le docteur Bob refuse d'abord, puis finit par se laisser convaincre. Noah tient sa vengeance : il taille les dents du docteur Bob en pointe. Une bagarre violente finit par éclater entre Dalia et Tessa. Quand elle rentre chez elle, George annonce la nouvelle à Tessa. Ils déménagent pour s'installer avec Dallas et Dalia. Tessa annonce à son père que s'il ne change pas d'avis, elle quitte la maison.