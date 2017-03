Appels d'urgence - Gendarmes du Nord : intervention musclée chez les Ch'tis  

Bagarres dignes de "Mad Max" entre bandes rivales, trafics de drogue, chauffards prêts à tous les risques... Ce soir, Appels d'Urgence nous fait découvrir l'autre visage du Nord, celui d'une région minée par une délinquance qui donne de plus en plus de fil à retordre aux autorités. Ici, de nombreux jeunes tombent dans la spirale de la violence, sur fond de consommation d'alcool. La proximité de la Belgique et de la Hollande complique encore plus la tâche des gendarmes, en facilitant les trafics en tous genres, notamment de drogue.Sans parler de l'insécurité routière : 20% de morts en plus l'an dernier sur cette zone !Pour lutter contre cette délinquance, les gendarmes multiplient les opérations coup de poing. Avec comme fer de lance, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Une unité tout de noir vêtue, spécialisée dans le flagrant délit et les interventions musclées.