Appels d'urgence - Naissances, accidents, opérations : vétos au coeur de l'urgence  

Un chien entre la vie et la mort, un chat opéré en urgence sur la table du salon, une césarienne à haut-risque sur une vache… Pour les animaux aussi, l'urgence est parfois vitale.En France, ils sont plus de 18 000 vétérinaires entièrement dévoués à leur vocation : sauver les animaux. Parmi eux, certains ont choisi l'urgence. Mobilisés 24h/24, de jour comme de nuit, ils font face aux situations les plus critiques, à la ville comme à la campagne, et sur tous types d'animaux. Appels d'Urgence a suivi leur quotidien souvent émouvant quand ils font face à la détresse des propriétaires, et toujours mouvementé car une intervention vétérinaire se déroule rarement comme prévue… Nous suivrons notamment Emmanuel, 34 ans. Chaque jour, ce vétérinaire rural chevronné parcourt des dizaines de kilomètres pour voler au secours des éleveurs et de leurs précieux bétail. Emmanuel est réputé dans toute la région pour son calme et son savoir-faire mais son sang-froid peut être mis à rude épreuve. Michael, lui, intervient en ville : c'est l'un " urgentistes-vétérinaires " les plus expérimentés de région parisienne qui intervient sur les missions les plus délicates. Livia, 24 ans, est l'une des plus jeunes vétérinaires de l'urgence de région parisienne. Sortie de l'école il y a à peine deux ans, elle a déjà tout d'une grande, même si bien souvent, elle doit encore surmonter sa timidité pour affronter des situations douloureuses.Avec eux, vous allez découvrir toutes les facettes d'un métier aussi passionnant qu'éprouvant avec ses joies, ses peines et ses surprises où les vétérinaires doivent non-seulement savoir sauver des vies mais aussi faire preuve de psychologie face à la réaction de certains propriétaires d'animaux.