Appels d'urgence - Sécurité routière : les nouvelles armes anti-chauffards  

En 2014, le nombre de tués sur les routes françaises a augmenté pour la première fois depuis 10 ans. En cause, des comportements routiers toujours plus dangereux et des chauffards souvent complètement irresponsables. Alors pour enrayer cette hausse inattendue de victimes, les gendarmes ont reçu pour mission de sévir. Avec une priorité : être impitoyable avec l'alcool au volant et la vitesse, responsables à eux seuls de plus de la moitié des morts sur la route !Et en France, il y a, en matière de sécurité routière, un endroit particulièrement dangereux. Il est situé au sud de Dijon. C'est l'un des nœuds autoroutiers les plus grands d'Europe. Un véritable entonnoir où convergent tous ceux qui empruntent l'A6, l'autoroute du soleil. Ce carrefour détient encore aujourd'hui le triste record de l'accident le plus mortel de France. 53 morts, en 1982…C'est là que les caméras d'Appels d'Urgence ont suivi pendant un mois le travail des gendarmes. Hélicos, bolides dernier cri, radars embarqués… ils disposent pour cela de toutes nouvelles armes technologiques.