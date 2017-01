Lundi à 20h55 sur NT1, les rave-party sauvages donnent du fil à retordre aux gendarmes de Provence  

Lundi à 20h55 sur NT1, découvrez l'arrière-pays varois comme vous ne l'avez jamais vu ! La Provence a tout l'air d'un paradis sur terre avec ses petits villages, ses chaleureux marchés provençaux et ses jolies maisons. Mais l'envers de la carte postale est beaucoup plus inquiétant : entre Toulon et Marseille, au cœur de la Provence, les gendarmes sont chaque jour en alerte. Cambriolages à répétition, vols, agressions, violences familiales, " rave-party " sauvages… Le quotidien des 60 gendarmes de Saint Maximin-la-Sainte-Baume est loin d'être de tout repos. Surtout lorsqu'il s'agit de traquer un étrange exhibitionniste habitué des aires d'Autoroute... Sur la commune de Saint-Maximin, les militaires ont également la charge de faire la loi sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de France avec 70 000 véhicules par jour : l'A8. Pour traquer les délinquants de la route, le peloton motorisé est sous tension permanente.Appels d'Urgence nous embarque dans le quotidien à 100 à l'heure de ces gendarmes de Provence.