Suivez le quotidien des urgences vétérinaires dans Appels d'urgence - Mercredi 22 février 20:55 sur NT1  

Un chien entre la vie et la mort, un chat opéré en urgence sur la table du salon, une césarienne à haut-risque sur une vache… Pour les animaux aussi, l'urgence est parfois vitale.En France, ils sont plus de 18 000 vétérinaires entièrement dévoués à leur vocation : sauver les animaux. Parmi eux, certains ont choisi l'urgence. Mobilisés 24h/24, de jour comme de nuit, ils font face aux situations les plus critiques, à la ville comme à la campagne, et sur tous types d'animaux. Appels d'Urgence a suivi leur quotidien souvent émouvant quand ils font face à la détresse des propriétaires, et toujours mouvementé car une intervention vétérinaire se déroule rarement comme prévue…