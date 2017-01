Qui a tué la jolie banquière ? Magali Lunel et Jacques Pradel mènent l'enquête !  

Samedi à 20h55 sur NT1, Chroniques Criminelles se saisit de l'affaire Elodie Kulik, une jeune et jolie banquière sauvagement violée et assassinée en janvier 2002 à Péronne, un petit village du Nord de la France. Sur la tombe de la jeune femme, son père Jacky fait le serment de se battre jusqu'au bout pour retrouver les assassins de sa fille. Après de nombreux rebondissements et grâce à un travail de fourmi et aux progrès de l'ADN, les enquêteurs mettront plus de 10 ans à retrouver la trace des assassins. Mais qui sont-ils ? Découvrez le sans plus attendre !