Que cache l'affaire Elodie Kulik ?  

Pour la première fois dans Chroniques Criminelles, les amis proches, la famille mais aussi les enquêteurs ont accepté de se confier et de livrer les secrets de cette affaire hors-norme, celle d'Elodie Kulik. Avec les témoignages de : Jacky Kulik, le père d'Elodie, Cindy Audegond, l'amie d'enfance d'Elodie, Hervé Croisile, le meilleur ami d'Elodie, le capitaine Thierry Fouache, le gendarme qui a mené l'enquête, Me Stéphane Daquo, avocat du principal suspect, Georges Charrières, Journaliste au Courrier Picard, Patricia Tourandeau, journaliste à Libération et Michel Mary, célèbre journaliste judiciaire.Meurtre au bout de l'échelle : Orlando, aux Etats-Unis. Denise Colins, une jeune artiste pleine d'avenir, est sauvagement agressée dans son appartement alors qu'elle rentrait d'une soirée entre amis. Les enquêteurs s'interrogent : La victime connaissait-t-elle son agresseur ou a-t-elle été victime d'un rôdeur ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chroniques Criminelles. Rendez-vous samedi 7 janvier à 20h55 sur NT1.