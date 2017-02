Chroniques criminelles - Affaire Laurent Bary : mari idéal ou tueur de sang froid ? / Paradis mortel  

Le 26 mars 2004, à 11h45, les pompiers de Dijon reçoivent l'appel d'un homme complètement paniqué. Il s'agit de Laurent Bary, un éleveur de poulets de 43 ans. En arrivant chez lui, il vient de découvrir sa femme, inanimée et baignant dans une mare de sang. Elle a été assassinée. Valérie Bary avait-elle des ennemis ? La mère de famille paraissait épanouie et heureuse en ménage. Pourtant, après enquête, les soupçons se portent sur son mari qui semble cacher un lourd secret... Plusieurs années après le meurtre, Kévin, le fils de Laurent, et Chantal, sa mère, tentent toujours de comprendre ce qui a bien pu se produire dans la ferme familiale, ce terrible jour de mars 2004…Une affaire qui reste mystérieuse, racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de Chantal Bary, mère de Laurent Bary, Kévin Bary, fils de Laurent Bary, Michel Mary, chroniqueur judiciaire, Maître Régine De La Morinière, avocate de Laurent Bary de 2006 à 2009, Franck Bassoleil, journaliste "Le Bien Public", Roger-Marc Moreau, criminaliste, Sabrina Hamoudi, détective privée, Florence Ortelli, experte psychologue et Jean-Pierre Capitain, expert psychiatre.