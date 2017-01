Chroniques criminelles - L'affaire Jean-Luc Cayez : Un assassin si serviable... / Un mari au-dessus de tout soupçon  

Affaire Jean-Luc Cayez : un assassin si serviable... : C'est dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005 que le destin d'Audrey Jouannet, jeune étudiante de 24 ans, bascule dans l'horreur : elle est séquestrée et torturée pendant plusieurs heures avant d'être tuée. Son bourreau ? Jean-Luc Cayez, le concierge de son propre immeuble, en qui elle avait toute confiance. Pourtant, cet homme n'en était pas à son coup d'essai : Violeur récidiviste, véritable prédateur au casier judiciaire chargé, il met en place un stratagème digne des meilleures séries policières pour masquer son crime. Pour la première fois dans Chroniques Criminelles, les voisins et amis d'Audrey reviennent sur ce terrible drame qui a bouleversé à tout jamais la vie tranquille de leur résidence. Une affaire hors-norme racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de :Marie-Claude Vigot : Amie de la famille, Gérard Bourroux : Ami et voisin de la victime, Annie Bourroux : Amie et voisine de la victime, Me Laurent-Franck Lienard : Avocat de la partie civile, Michel Mary : Chroniqueur judiciaire, Nicolas Deliez : Journaliste-Le Nouveau Détective, Marc Mazert : Lieutenant/ Directeur d'enquête pour la Section de Recherche de la gendarmerie de Paris.Un mari au-dessus de tout soupçon : Direction l'Illinois, aux Etats-Unis. Sergent de police dans la petite ville de Bolingbrook, Drew Peterson est, en apparence, un homme bien… A ceci près que, les unes après les autres, ses femmes disparaissent mystérieusement ! Il faudra la persévérance des proches de Kathleen, sa 3e épouse retrouvée morte dans des circonstances étranges, pour que le vrai visage du mari " parfait " apparaisse enfin…