Demain à 20h55, Chroniques Criminelles se saisit de l'affaire Béatrice Edouin  

Pour la première fois, Chroniques Criminelles revient sur l'affaire Béatrice Edouin. Rappelons les faits ! Avril 2001. Claude Bichet, un entrepreneur de la Côte d'Azur, disparaît mystérieusement sans laisser de trace. Quelques mois plus tard, l'homme est retrouvé assassiné, une balle dans la tête. Très rapidement, les enquêteurs vont chercher du côté de sa maîtresse, une certaine Béatrice Edouin : elle sort beaucoup, dépense sans compter et surtout, elle fréquente des voyous peu recommandables… Mais pourquoi cette femme, qui se dit amoureuse, aurait-elle voulu la mort de son amant ? Quinze ans après le drame, la soeur et le fils de Claude Bichet se confient sur cette tragédie qui a bouleversé leur vie à jamais.L'affaire Béatrice Edouin, une histoire de vengeance digne d'un roman policier, racontée par Jacques Pradel.