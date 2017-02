Demain, Chroniques Criminelles revient sur l'affaire Alfred Petit  

Le 18 mai 2001, la grange de Jean-Jacques Roussel, située à Saint-Jacques-sur-Darnétal en Normandie, est détruite par un incendie. A l'intérieur, on y découvre son corps calciné. Le cadavre mutilé de son épouse est repêché quelques jours plus tard dans la Seine. Pour quelle raison aurait-on voulu la mort de ce couple sans histoires ? Les gendarmes interpellent un premier suspect, Alfred Petit, un détenu en cavale. Tout l'accuse, jusqu'à ce qu'un incroyable rebondissement vienne jeter le trouble sur cette affaire : le propre père de l'accusé est à son tour placé sur la liste des suspects...Quant au mobile du meurtre, il se dessine peu à peu et il fait froid dans le dos. Aujourd'hui, 15 ans après les faits, et malgré trois procès, le mystère reste entier autour de ce double meurtre sanglant.