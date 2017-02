Demain, vous saurez tout de Fatima Anechad : la mystérieuse veuve noire  

Roger Bendeçon, un joaillier parisien, se volatilise sans explication. La dernière personne à l'avoir vu de son vivant se prénomme Fatima Anechad, son épouse qui, quelques années plus tôt, a perdu son premier mari dans des circonstances aussi troubles. Pour la première fois dans Chroniques Criminelles, Karen et William, les enfants de Roger Bendeçon, confient leur peur de ne jamais connaître la vérité. Sur fond de cercle de jeux et de lingots d'or, découvrez cette affaire rocambolesque racontée par Jacques Pradel et Magali Lunel. Rendez-vous samedi 11 février 2017 à 20h55 sur NT1.