Samedi à 20h55 sur NT1, Chroniques Criminelles reprend l'affaire Estrabaud  

Inédit ! Samedi à 20h55 sur NT1, Chroniques Criminelles reprend l'affaire Amandine Estrabaud. Le 18 juin 2013, près de Castres dans le Tarn, Amandine Estrabaud, 30 ans, disparait mystérieusement alors qu'elle rentrait en stop à son domicile. Depuis ce jour-là, jamais personne n'a revu la jeune et jolie assistante d'éducation. Que s'est-il passé ? En exclusivité pour Chroniques Criminelles, la maman, la tante et les proches d'Amandine confient leurs angoisses et surtout leur espoir de connaître enfin la vérité.