Samedi, Chroniques Criminelles revient sur l'affaire Jessy Travaglini  

Le 12 octobre 2013, le cadavre d'Eloïse Bagnolini, jeune mère de famille de 30 ans, est retrouvé ligoté et étranglé dans le coffre de son véhicule. Une découverte macabre pour une victime, à priori, sans histoires. Mais derrière les apparences d'une vie tranquille, se dissimule en réalité une histoire d'adultère et surtout une rivale, Jessy Travaglini. Cette jolie jeune femme, au physique de star hollywoodienne, est, en secret, la maîtresse de son patron, Alain, qui n'est autre que le mari d'Eloïse. Depuis 3 ans, la jolie assistante et son amant étaient unis par un invraisemblable pacte érotique. Est-ce cela qui a poussé Jessy Travaglini à supprimer Eloïse ? Etait-elle jalouse au point de tuer sa rivale ? Avait-elle prémédité son acte ? Découvrez-le samedi 4 février à 20h55 sur NT1 !