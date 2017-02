Samedi, découvrez l'histoire de Fatima Anechad : la veuve aux lingots d'or  

Parti pour un voyage d'affaire au Maroc en avril 2002, Roger Bendeçon, un joaillier parisien, se volatilise sans explication. A-t-il choisi de disparaître, comme l'affirme sa compagne Fatima Anechad ? Sa famille en doute… Aujourd'hui encore, et malgré une enquête menée des deux côtés de la Méditerranée, la fille du joaillier et son frère n'ont pas toutes les réponses. Chroniques Criminelles revient le temps d'une soirée sur cette affaire des plus trouble. Rendez-vous samedi 11 février 2017 à 20h55 sur NT1.